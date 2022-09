«Voy al psicólogo por las matanzas que provoca un perro a nuestros animales»

«Este perro es peligroso», asegura Ramón. «Aquí vienen muchos niños a la valla a dar de comer a los animales e igual este can sale un día por aquí y mata a un niño. Me da miedo pasear por mi finca por si un día me ataca a mí también». La pareja, cansada de las matanzas, instaló cámaras en la finca. «Estamos un poco asustados», cuenta Ramón mientras Aldona enseña un vídeo del 31 de agosto en el que el can mata a un ganso tras perseguir a una manada. «Nosotros enterramos a muchos animales», lamentan.