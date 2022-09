Condenados en Palma tras admitir que mintieron en un juicio para ayudar a un amigo

Un hombre y una mujer fueron condenados este viernes por un juzgado de lo Penal de Palma a sendas penas de seis meses de prisión y al pago de una multa de 540 euros tras reconocer ante la magistrada que mintieron en un juicio celebrado en 2019 para intentar ayudar a un amigo. Los acusados se declararon culpables de un delito de falso testimonio y aceptaron las penas, a las que se llegó tras un acuerdo de conformidad de sus abogados con la Fiscalía antes de iniciarse la vista.

El juicio por el que acabaron imputados se celebró el 12 de junio de 2019. Ambos acudieron como testigos para declarar lo que ocurrió aquel día en el que circulaban en un coche en compañía de un amigo. Este conducía el vehículo, pero no tenía el carnet y acabó provocando un accidente de tráfico con heridos. Durante la vista el ahora condenado afirmó, a sabiendas de que no era cierto, que fue él el que estuvo al volante el día del siniestro. Dicha versión fue corroborada por la mujer, también sentenciada. El juez condenó al amigo y pidió que ambos fueran investigados por no decir la verdad en aquel juicio. Los dos procesados fueron debidamente advertidos por el magistrado de la obligación de decir la verdad y fueron apercibidos de las consecuencias penales en caso contrario. Pero aun así hicieron caso omiso a dicho aviso de la autoridad judicial.

Este viernes, el hombre y la mujer volvieron a un sala de lo Penal, pero esta vez como imputados. La pena que aceptaron ambos de seis meses de prisión quedó suspendida. La Fiscalía pedía inicialmente para cada uno dos años de cárcel.