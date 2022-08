Agentes de la Policía Nacional han detenido a un empresario de Manacor acusado de explotar laboralmente a sus trabajadores obligando, en algunas ocasiones, a que realizaran jornadas de hasta 14 horas diarias. Los investigadores le imputan un delito contra los derechos de los trabajadores, vejaciones, allanamiento de morada y apropiación indebida. Se trata de un alemán de 56 años.

Antiguos trabajadores acudieron a la comisaría para denunciar al germano al que acusaban de ofrecer unas condiciones laborales muy beneficiosas con sueldos elevados, manutención, hospedaje, alta en la seguridad social y las libranzas correspondientes. Una vez empezaban a trabajar, las promesas se convertían en exclavitud. Jornada laborales de 12 a 14 horas y con suerte podían disfrutar de un día libre a la semana. En la mayoría de casos, los trabajadores manifestaron haber recibido durante sus interminables jornadas insultos, zarandeos y actitudes violentas. El empresario de la restauración no dudaba en lanzar objetos al suelo, gritos y malos gestos.

Uno de los empleados, al ver que no cobraba, decidió no ir a trabajar. Ese día, el dueño fue a su habitación, rompió la puerta y lo cogió por la fuerza para que se incorporara a su puesto de trabajo. También se le acusa de propasarse con alguna de sus trabajadoras mujeres. Finalmente, también se descubrió que adquirió cuadros en una galería por valor de 10.000 euros, los cuales en principio parecía que iba a comprar, si bien una vez los tuvo en su poder no los pagó y tampoco los devolvió.