Los taxistas de Calvià, tras la agresión a un compañero: «Cada día salimos indefensos a trabajar»

El vídeo de la agresión al taxista de Calvià esta pasada madrugada en Magaluf se ha hecho viral. Que hubiese alguien grabando la escena ha hecho que la gente se dé cuenta de a lo que se enfrentan cada noche los conductores en dicho núcleo calvianer. Así lo expresan varios chóferes profesionales con los que se ha puesto en contacto Ultima Hora. «Cada día salimos a trabajar indefensos a trabajar. No podemos llevar ni un spray homologado para poder usar en este tipo de situaciones», apuntan.

Uno de los taxistas reconoce que este verano están teniendo muchos problemas porque no dan abasto. «Es cierto que a muchos no les siente bien que no podamos coger a todo el mundo. Pero eso es un problema de licencias, nosotros no tenemos la culpa», reconoce. Este verano se han tenido que enfrentar a situaciones que hacía tiempo que no veían. «Ya es una costumbre que si no te paras te golpeen los retrovisores o las lunas», añaden. Uno de los conductores profesionales recuerdan un incidente del que fue testigo hace unos días. «A una compañera, de unos 60 años, un cliente molesto le dio un empujón y la tiró al suelo de espaldas. Como si nada, como si eso fuese lo normal», subraya.

De momento no han tomado ninguna decisión sobre cómo actuar después de la brutal agresión al compañero. Anoche detuvieron el servicio y solo realizaban los de carácter urgente. Aun así no descartan alguna movilización. «Es pronto todavía, pero estamos pensando en haber qué hacemos. No podemos seguir así», apuntan los taxistas. Lo que sí tienen claro es que hace falta más presencia policial en las calles de Magaluf. «Si hubiese más agentes nos sentiríamos algo más seguros, es una obviedad».