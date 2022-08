Más de 350 personas han sido detenidas en lo que va de temporada estival--desde mayo de 2022-- en el marco de la Operación Verano, desarrollada por la Policía Nacional y a la que se ha sumado, desde el 1 de agosto, la Policía Local de Palma. Según ha detallado la Policía Nacional en nota de prensa, estos autores llevaron a cabo diversos delitos, como lesiones, daños, contra la salud pública y robos, siendo la mayoría hurtos. Por otro lado, más concretamente, desde que la Local actúa en el operativo, han sido arrestadas 32 personas, siendo detenidas 'in fraganti' 30.

Así, se han creado patrullas conjuntas de paisano integradas por agentes de ambos cuerpos, incrementando el número de patrullas de uniforme y consiguiendo practicar, además de las 32 detenciones, un total de 250 identificaciones y multitud de seguimientos de sospechosos. Del total de 350 detenidos, 150 de ellos han sido arrestados 'in fraganti' por hurtos de diferente especialidad. A ello hay que sumar también otras detenciones practicadas con motivo de las investigaciones realizadas por los grupos de investigación de las comisarías de Playa de Palma y Centro. Además, los agentes han llevado a cabo diversas actuaciones por hurtos leves, identificando a presuntos autores y dando cuenta a la autoridad judicial, ya que el importe no supera el límite de 400 euros y disponen de domicilio, lo que no conlleva detención. En detalle, el dispositivo lo integran agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, especialmente los Grupos Operativos de Respuesta (GOR) y de la unidad de Motos, grupos de Atención al Ciudadano, UPR, unidad de Motos y UIP, Policía Judicial de la Comisaría de Playa de Palma, Centro y Oeste, en colaboración con Policía Local de Palma.

La Policía Local lleva desarrollando las labores de prevención de la delincuencia en Playa de Palma desde el inicio del verano, pero su participación en el dispositivo de la Operación Verano desarrollada por la Policía Nacional supone un incremento de las patrullas conjuntas de paisano, por lo que hay más presencia policial en Playa de Palma, a lo que hay que sumar las patrullas uniformadas de ambos cuerpos que ya patrullaban mañana, tarde y noche por la zona. «La colaboración y la coordinación entre ambos cuerpos policiales ha supuesto un plus en la seguridad ciudadana para los vecinos de Palma, actuando de forma coordinada en la lucha contra la delincuencia, integrando a los agentes de la Policía Local en grupos de investigación, judicial o seguridad ciudadana de la Policía Nacional», han concluido.