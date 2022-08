Una mujer de 47 años ha sido detenida por la Policía Nacional en Palma acusada de cometer un robo con violencia, después de agredir a un pasajero al que exigió que le pagara el billete de un autobús. Los hechos se produjeron el miércoles 10 de agosto hacia las 13.00 horas, después de que una mujer subiera a un autobús en el barrio palmesano de Pere Garau, ha informado este viernes en una nota la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Baleares.

El conductor del bus indicó a la ahora detenida que debía ponerse la mascarilla, contestándole que no tenía y, de igual forma, accedió al interior del vehículo. El chófer le pidió que pagara el billete y ella dijo que no tenía dinero. En ese momento, la mujer se dirigió a una pasajera, intentó quitarle la mascarilla y le exigió que le abonara el viaje. Al no conseguirlo, la mujer se acercó a otro usuario, a quien le pidió dinero y, ante la negativa de éste, la presunta autora le agredió, propinándole puñetazos y guantazos. También intentó quitarle la mascarilla mientras le seguía pidiendo dinero. La mujer paró una vez intervino el conductor y salió corriendo del vehículo.

Una patrulla de Atención al Ciudadano se personó en el lugar de los hechos y recabó información de los perjudicados y testigos. Los agentes realizaron una batida por los alrededores y localizaron a la presunta autora de los hechos, quien manifestó que había tenido un problema en el autobús y que nadie había querido ayudarle. La sospechosa fue arrestada como presunta responsable de un delito de robo con violencia.