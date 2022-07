La plácida vida en Mallorca de Gonzalo Espino no habría sido posible sin su tridente de incondicionales: Elicio Ámez, ex jefe superior de Policía; Ramón Morey, exdelegado del Gobierno y Pedro Vidal, abogado del Estado. «Han sido muy generosos y me han ayudado mucho. Fueron unos grandes embajadores cuando llegué y me presentaron a mucha gente», reconoce Gonzalo. También tiene palabras de agradecimiento para Mayte, su mujer, que es ginecóloga en Madrid y comandante en excedencia del Ejército. «Ha quedado encantada con Mallorca. Le ha enganchado la Isla. Me ha apoyado a que, una vez jubilado, siga viviendo aquí. Ella vendrá los fines de semana para estar conmigo». De su etapa en la Casa Real, el ex jefe superior habla maravillas: «Guardo un gratísimo recuerdo de aquellos tiempos. Me he sentido muy orgulloso de trabajar con ellos». Su acogida en Mallorca la tiene grabada a fuego: «Me han tratado estupendamente aquí, he sido muy feliz. No he tenido ningún problema con nadie, ni tampoco con ningún partido político».