La falta de Policía Local de Palma en el aeropuerto de Son Sant Joan por falta de acuerdo y de sintonía entre ambas instituciones está generando situaciones muy tensas y violentas. Hace unos días, un trabajador del aeropuerto indicó a un conductor que no podía estacionar en el arcén de la vía de acceso al párking express por riesgo de accidente.

Son muchos los conductores que, para no pagar el aparcamiento que AENA ahora ha limitado a 10 minutos, estacionan sus vehículos en la zona ubicada justo antes de llegar a la barrera de acceso. Al tratarse de una zona donde los trabajadores de AENA no tienen ninguna competencia y no pueden regular la circulación, uno de los conductores se negó a retirar su coche.

En ese momento, el operario del aeropuerto inició una discusión con el conductor llegando a las manos. El operario quedó tendido en la cuneta. Posteriormente, un vigilante de seguridad localizó al presunto agresor, que también fue agredido antes de abandonar el recinto aeroportuario.