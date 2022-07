Un hombre niega haber violado a una mujer en un coche en Son Oliva

Se conocieron por una página de contactos de Internet. El hombre y la mujer quedaron el 27 de junio de 2020 y se dirigieron en coche a un parque de Son Oliva donde mantuvieron relaciones sexuales. El acusado, de 39 años y nacionalidad marroquí, ha explicado este miércoles en el juicio en la Audiencia Provincial de Palma que se habían visto con anterioridad unas cinco veces y que aquel día acordaron un precio: 300 euros por tener sexo «anal».

Al finalizar las relaciones, según su versión, le entregó los 300 euros tras sacarlos de un sobre que guardaba en la guantera del vehículo. Había en total 1.300 euros procedentes de «pequeños trabajos» que hacía. «Salí del coche para atender una llamada de teléfono y cuando volví faltaban 1.000 euros».

El enjuiciado ha negado haber violado a la denunciante y ha contado ante el tribunal de la Sección Primera que forcejeó con la mujer y encontró el dinero que le faltaba tras volcar su bolso. A continuación, la acompañó a su casa.



¿Se despidieron ustedes correctamente?- ha preguntado su abogado Fernando Mateas.

-Sí.

La víctima, de origen sudamericano, ha relatado por videoconferencia que ese día fueron en coche a las afueras de Palma y mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Al regresar a su vivienda, el encausado le dijo de tomar «la última copa y la última raya», pero ella le pidió que le llevara a su domicilio. Él no quiso. «Estuvimos en un lugar que no recuerdo con exactitud. Aparcó el coche y empezó a amenazarme. Me dijo que si no subía al vehículo o no me acostaba con él me iba a matar. Me arrancó la camisa y como lo vi tan agresivo tuve miedo. Subí a la parte de atrás y me terminó de quitar la ropa». Fue entonces cuando la violó.

La mujer, que ha renunciado a la indemnización que le pudiera corresponder, ha asegurado que no le pidió dinero a cambio de las relaciones. «Me dijo que lo tomara como un regalo porque yo era como una novia». La denunciante ha negado haberle robado los 1.300 euros del interior del sobre.

¿Cada vez que salía con él le pedía dinero?- ha preguntado el letrado defensor.

-Él me lo regalaba.

La Fiscalía reclama una condena de nueve años de cárcel para el hombre por un delito de agresión sexual y que indemnice a la perjudicada con 3.920 euros por las lesiones y los daños morales. «Nuestra religión no nos permite tener sexo vaginal con mujeres durante la menstruación», ha dicho el acusado en el turno de la última palabra. El juicio ha quedado visto para sentencia.