Avanza la investigación y los agentes de la Policía Nacional han descubierto que el cadáver hallado junto a un ascensor en el parque de Ses Estacions es de un joven de 21 años vecino de Sóller. Agentes del Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía se han hecho cargo del caso y tratan de esclarecer las causas del fallecimiento. A las nueve de la mañana de este lunes, los equipos de emergencia han sido alertados de que en las inmediaciones del ascensor que une el parque con la estación de autobuses había un cadáver. Rápidamente, varias personas han comunicado los hechos al personal de seguridad de la Intermodal y se procedió a llamar a la Policía Nacional.

Con suma celeridad, varias patrullas se desplazaron al lugar, acordonaron la zona y marcaron un amplio perímetro de seguridad. No tardaron en llegar al parque varios familiares del fallecido y se vivieron momentos de nerviosismo y tensión. Por el momento, las causas del fallecimiento no han trascendido a la luz pública y los investigadores no descartan ninguna hipótesis. Testigos y trabajadores de la Intermodal han confirmado a Última Hora que se trata de una persona que frecuenta de forma habitual la estación y las zonas ajardinadas de Ses Estacions.