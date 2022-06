Caso Luis Lorenzo y su esposa: todos los detalles del envenenamiento de la tía política del actor

La última autopsia de la tía política del actor Luis Lorenzo, investigado junto a su pareja por el presunto homicidio de la anciana de 85 años, confirma que su fallecimiento se produjo por un «envenenamiento» de «etiología homicida». En la sangre de la fallecida los análisis muestran niveles de cadmio y manganeso 200 y 20 veces, respectivamente, superiores a una cantidad habitual.

El actor Luis Lorenzo -conocido por sus papeles en 'La que se avecina' o 'El comisario'- fue detenido junto a su pareja, Arancha P.F., por la Guardia Civil la semana pasada en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid, donde residían. En el piso que compartían los agentes no encontraron los metales pesados hallados en el cuerpo de la fallecida, aunque sí se incautaron unos 140.000 euros en efectivo distribuidos por distintas estancias del domicilio. Tras pasar el viernes a disposición del Juzgado de Instrucción número 9 de Arganda del Rey, la magistrada titular les dejó en libertad provisional con la prohibición de abandonar el país y de presentarse en el juzgado semanalmente al estar investigados por un delito de homicidio por envenenamiento sostenido en el tiempo.

La investigación de la Guardia Civil, prolongada durante casi un año, tiene el origen en la denuncia interpuesta por el hermano de la víctima tras una primera autopsia en la que se determinó que la anciana había fallecido por causas naturales. Según las averiguaciones del Instituto Armado, el actor y su pareja pudieron suministrarle grandes cantidades de metales pesados con el objetivo de quedarse con la herencia de la octogenaria.

Además, el informe del médico forense que realizó la autopsia, al que ha tenido acceso la agencia Efe, concluye que no se hallaron estos metales pesados en el cabello o el hígado de la mujer, por lo que su ingesta no fue muy próxima a la muerte. Según fuentes jurídicas, otro informe del Instituto de Medicina Legal incluido en el sumario del caso, que ya no es secreto, determinó que las patologías o trastornos que sufría o había sufrido la fallecida -demencia, accidentes cardiovasculares y otros- no pudieron ser los causantes de su muerte en junio de 2021.

Luis Lorenzo y su mujer gastaron 23.000 euros de su tía antes de morir

El actor Luis Lorenzo y su mujer gastaron de forma sospechosa, según la Guardia Civil, casi 23.000 euros de la cuenta de la tía de ella en los meses que vivió con ellos previos al fallecimiento, de los que 8.800 euros se transfirieron de la cuenta de la anciana a la de los ahora investigados por su muerte el mismo día del óbito, y 1.800 al día siguiente. Así se refleja en el atestado instruido por la Guardia Civil que figura en el sumario de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 9 de Arganda del Rey contra Luis Lorenzo y Arancha Suárez Palomino como posibles autores de la muerte de la tía de ella, María Isabel Suárez, el 28 de junio de 2021 en la vivienda que la pareja tiene en Rivas-Vaciamadrid.

La anciana, de 85 años, vivía en la localidad asturiana de Grado y su sobrina Arancha decidió traerla a Madrid en marzo de 2021, una decisión que no compartían algunos familiares asturianos. El informe de la Guardia Civil detalla que el 11 de marzo de 2021 la cuenta de la fallecida contaba con 60.884 euros, y desde ese momento y durante los meses que estuvo con su sobrina y el marido de esta fueron gastados un total de 42.153 euros, sobre todo en transferencias destinadas a la pareja.

También hay pagos por gastos y cuidados asistenciales. El día de la muerte se transfirieron 8.800 euros de la cuenta de la anciana a la de los ahora investigados, y 1.800 al día siguiente. La Guardia Civil considera que el total de salida de capital «sospechoso» asciende a 22.952 euros, ya que «se hallan transferencias durante el tiempo que María Isabel estuvo al cargo de Aránzazu y Luis Alfonso, las cuales suponen una salida de capital sospechosa desde la cuenta de María Isabel en favor de lo que parecen estas dos últimas personas (...) y diversos pagos de importante cantidad justificados como gastos asistenciales que pudiesen superar ampliamente lo que se considera como prudente para el gasto asistencial de una persona».

También figura en el informe policial un cambio de testamento de la fallecida el día 7 de mayo de 2021, en el que consta que Arancha heredaría las cantidades de las cuentas bancarias de su tía, así como la vivienda en la localidad asturiana de Grado, mientras que los hermanos de la fallecida recibirían el resto de sus bienes. Casi veinte días después, el 21 de mayo, se firmó un apoderamiento en favor de la investigada para que, «en relación única y exclusivamente con los cuidados asistenciales y relacionados con la salud de su tía», que presentaba un estado de demencia avanzado, pudiese gestionar sus cuentas bancarias y firmar documentos en su nombre. El letrado de los investigados, Francisco Pérez Platas, ha explicado a Efe que está analizando el contenido del sumario y se plantean solicitar diligencias como un contrainforme de la autopsia. Este abogado ha puesto de relieve que los dos investigados están «preocupados, pero con el ánimo de defenderse, porque son totalmente inocentes».

Testigos declararon que la tía política de Luis Lorenzo estaba desatendida

Vecinos de Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Suárez Palomino, en Rivas Vaciamadrid (Madrid), familiares de la anciana fallecida y empleados de una empresa de cuidados declararon ante la Guardia Civil que la tía de la acusada, que sufría una enfermedad neurológica, estaba «completamente desatendida» por su sobrina y el actor.

Según los vecinos de la fallecida, que tenía su domicilio habitual en la localidad asturiana de Grado, los investigados, a los que visitaba regularmente en Madrid, viajaron hasta su casa en agosto de 2020 para llevársela, a su juicio, sin previo aviso, ya que se dejó comida fresca en la nevera y regularmente les decía que no quería volver a la capital. El hermano de la anciana interpuso una denuncia ante la Guardia Civil de Grado meses después en la que, como otros familiares declararon ante los investigadores, hizo constar que no podían comunicarse con María Isabel, ya que «se lo impedían» su sobrina Arancha y Luis Lorenzo.

El director de la empresa que contrató la pareja para los cuidados de la anciana aseguró que estaba «completamente desatendida, en estado de abandono y sin medicación». En una incidencia registrada por la empresa el día 2 de junio de 2021 -26 días antes de su muerte-, dejaron constancia de que a María Isabel le faltaban 21 tomas de una pastilla y que ese mismo día fue hospitalizada tras estar siete horas para hacer un traspaso de poderes al que se negó el notario por el estado de salud de la anciana.

Durante su estancia en el piso de la pareja en Rivas Vaciamadrid, que coincidió con la pandemia de COVID-19, los vecinos de la comunidad refirieron verla en numerosas ocasiones acudir al cuarto de baño situado en el garaje del edificio para hacer sus necesidades. Uno de ellos, según consta en las diligencias de la Guardia Civil, relató un episodio de una discusión entre la octogenaria y su sobrina en la que la anciana decía «que se quería ir». Asimismo, una de las vecinas de la fallecida en Grado contó a los agentes que Luis Lorenzo y Arancha Suárez Palomino acudieron a la casa de la tía de esta tras su muerte para limpiar y cambiar la cerradura de la vivienda. El próximo día 15 de junio están citados a declarar ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 9 de Arganda del Rey el hermano de María Isabel, cuya denuncia inició la investigación de la Guardia Civil, y la cuidadora de la octogenaria.