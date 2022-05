Tres detenidos en Palma por estafar a través de una plataforma de pagos mediante móvil

Agentes de la Policía Nacional en Palma ha desarticulado un grupo criminal tras detener a tres personas que se dedicaban a la comisión de estafas tanto a través de una plataforma de servicios de pagos móviles entre particulares como con contratos de préstamos personales con una empresa. En una nota de prensa, la Policía ha indicado este martes que la investigación comenzó como consecuencia del gran número de denuncias que se interpusieron en un corto espacio de tiempo. Como resultado de las pesquisas realizadas, los investigadores encontraron un entramado criminal conformado por un amplio número de personas, sometidas a un intrincado sistema jerárquico, en el que uno de los detenidos, ocupaba el lugar más preponderante.

Dicho entramado estaba en Palma y se halla conformado por distintas personas, que se dedicaban a engañar a terceros para obtener sus respectivos terminales de telefonía móvil con el fin de realizar transferencias no consentidas. Según la Policía, los cabecillas del grupo no dudaban en amenazar y coaccionar a las victimas una vez que éstas les pedían algún tipo de explicación por lo ocurrido, e incluso no tenían reparo en emplear una violencia extrema sobre las víctimas que se habían atrevido a denunciar los hechos.

En vista de los hechos investigados, este viernes los agentes del grupo de Delincuencia Económica y Tecnológicos de la Policía Nacional detuvieron a tres personas, dos hombres de 18 y 21 años y una mujer de 20 años, como presuntos autores de un delito de integración de grupo criminal y estafas, y dos de ellos por obstrucción a la Justicia. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.