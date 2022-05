La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha hecho este viernes un llamamiento a la calma porque ha asegurado que, según los informes de criminalidad del Ministerio del Interior, no ha habido un aumento de las violaciones en grupo.

Rodríguez, que ha comparecido ante los medios tras la Conferencia Sectorial de Igualdad, ha indicado que es importante tratar los datos con cautela y que, si bien han aumentado los casos que se han conocido en los últimos tiempos, no lo reflejan así los informes de que tiene Igualdad realizados por el Ministerio del Interior.

«Los informes de criminalidad del Ministerio del Interior no hablan del aumento de agresiones sexuales cometidas por más de dos personas», ha insistido la secretaria de Estado. Por eso, ha hecho un llamamiento a la calma, ha condenado cada una de las agresiones sexuales, pero ha dicho que no hay que generar una sensación de estado de alarma con este tema: «El terror sexual es un régimen bajo el que las mujeres no podemos vivir», ha dicho.

Y ante este tipo de agresiones, Igualdad apuesta por la educación sexual como una de las medidas más efectivas, una herramienta «fundamental y obligatoria» en todas las etapas educativas. Se trata, ha continuado, de enseñar a los adolescentes que «tratarse bien está bien y tratarse mal, está mal».