Al menos 21 personas han fallecido, 19 de ellas niños y dos adultos, en un tiroteo sucedido este martes en la escuela de primaria Robb de la ciudad de Uvalde, en el estado de Texas, en el sur de Estados Unidos. Así lo ha confirmado el sargento del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Erick Estrada, a la cadena estadounidense CNN, quien también ha precisado que el sospechoso, identificado como Salvador Ramos, vecino de Uvalde, ha disparado a su abuela antes de entrar en la escuela con un rifle en mano, disparar indiscriminadamente y ser abatido. «El sospechoso se estrelló cerca de una zanja cerca de la escuela. Ahí es donde salió de su vehículo con lo que creo que era un rifle y fue entonces cuando intentó ingresar a la escuela donde tuvo contacto (fue abatido) con la Policía», ha indicado.

Estrada también ha precisado que el joven de 18 años portaba chaleco antibalas, el rifle y una mochila. El tirador, antes de entrar en varias aulas con el arma en la mano, disparó a su abuela, quien ha sido trasladada en avión a un hospital en San Antonio y se encuentra en estado crítico. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Marsha Espinosa, ha publicado en su perfil oficial de Twitter que los agentes del orden, tanto fronterizos como de la Policía estadounidense han recibido disparos del tirador, que se había atrincherado. «Arriesgando sus propias vidas, estos agentes de la Patrulla Fronteriza y otros oficiales se interponen entre el tirador y los niños en la escena para desviar la atención del tirador de las posibles víctimas», ha indicado Espinosa.

Múltiples supervivientes están siendo tratados en hospitales regionales, por lo que el balance de muertos podría subir en la que es ya la mayor masacre desde 2012, cuando el joven Adam Lanza, de 20 años, entró en la escuela de Sandy Hook, en Conneticut, donde murieron 20 niños y seis adultos. Según ha recogido la cadena estadounidense NBC News, el senador demócrata Roland Gutiérrez ha señalado que el tirador compró dos rifles semiautomáticos cuando cumplió 18 años en una armería del área de Uvalde.

En un primer momento, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha confirmado que habían «disparado y matado horrible e incomprensiblemente a 14 estudiantes y un maestro», ha explicado durante una conferencia de prensa recogida por la cadena ABC. «Se cree que (el tirador) salió de su vehículo e ingresó a la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, con una pistola y también pudo haber tenido un rifle, pero eso aún no está confirmado según mi informe más reciente», ha dicho Abbott, según recoge CNN. El gobernador también ha tildado de «horrible» lo ocurrido y ha asegurado que es algo que «no se puede tolerar». «Los tejanos de todo el estado están de luto por las víctimas de este crimen sin sentido y por la comunidad de Uvalde», ha dicho.

«He dado instrucciones al Departamento de Seguridad Pública de Texas y a los Texas Rangers para que trabajen con las fuerzas del orden público locales para investigar a fondo este delito», ha asegurado Abbott. Por su parte, el alcalde de Uvalde, Don McLoaughlin, había reconocido previamente a la mencionada televisión que la situación era «muy mala» y que su equipo estaba tratando de contactar con los padres de los niños para transmitirles toda la información de que disponen. De igual modo, el Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado en sus redes sociales que el secretario Alejandro Mayorkas está siendo informado del ataque y que el ente está en coordinación las agencias locales para atender la situación. Anteriormente, el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde había informado en su perfil de Twitter de que había un «tirado activo» en las inmediaciones, por lo que había pedido a la población alejarse de la zona. Más tarde, el organismo ha anunciado la suspensión de todas las actividades escolares del distrito.

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, ha hecho declaraciones sobre el tiroteo y ha dicho que «el presidente (Biden) y ella misma están »siguiendo de cerca la situación». »Aunque no conocemos todos los detalles, sabemos que hay padres que han perdido a sus hijos, familias que han perdido a sus hijos y muchos otros que han resultado heridos«, ha dicho Harris. Así, ha subrayado que »ya es suficiente«. »Como nación tenemos que tener el valor de tomar medidas y comprender el nexo entre lo que constituye una política pública razonable y sensata para garantizar que nada como esto vuelva a suceder", ha agregado. El tiroteo ha sucedido el mismo día de las elecciones en de Texas, cuando los votantes de todo el estado han acudido a las urnas para las primarias que preparan el escenario para las votaciones de noviembre, según ha recogido el diario 'The New York Times'.