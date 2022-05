La Audiencia Provincial de Palma ha confirmado el archivo de la causa por acoso contra los dos técnicos del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB). Las magistradas ratifican la decisión del juez de Instrucción número 9, que consideró en un auto dictado a primeros de años que no quedó demostrado que los investigados, representados por los abogados Gaspar Oliver y Miguel Ángel Ordinas, acosaran y vejaran a dos atletas.

El magistrado indicó que no se podía descartar que las jóvenes denunciaran por «resentimiento» o «enemistad» con los denunciados tras abandonar el CTEIB. Las atletas denunciaron a los dos técnicos, en septiembre y octubre de 2021, tras salir del CTEIB por no haber sido seleccionadas por su federación. Las denunciantes manifestaron que a lo largo de tres años recibieron comentarios despectivos como por ejemplo: «Eres una niñata, no vales para nada, solo vienes por los chicos o has adelgazado el culo».

Una de ellas contó que le hacían insinuaciones, pero el juez apuntó que la chica no concretó en qué fechas se produjeron. El magistrado sostuvo que estos hechos no pueden ser constitutivos de delito y decidió acordar el sobreseimiento del asunto. Ahora, meses después, ha llegado a través de la Audiencia la confirmación del archivo del caso.