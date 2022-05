La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre, de 30 años de edad, por publicar fotos sexuales de sus ex novias en redes sociales. En una nota de prensa, los agentes han explicado que la investigación se inició como consecuencia de una denuncia interpuesta en la Comisaría de Distrito Oeste por dos ex parejas del ahora detenido. Las víctimas denunciaron la difusión, a través de redes sociales, de unas fotografías suyas de índole sexual que tenían el consentimiento de las víctimas, pero no para ser publicadas.

Así, el arrestado compartido las fotos a través de redes sociales, concretamente en una página donde se publica y se comparte pornografía con otros usuarios, así como relatos y fantasías de contenido sexual. La Policía ha informado a la ciudadanía que en caso de ser víctima de hechos similares, aparte de denunciar ante la Policía, también disponen de la posibilidad de utilizar el Canal Prioritario AEPOD, perteneciente a la Agencia Española de Protección de Datos, disponible en la página web www.aepd.es/canalprioritario, en el que, una vez denunciado, se garantiza la eliminación de dicho contenido en el plazo de 72 horas.