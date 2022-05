Huye campo a través de la policía en Palma tras discutir con su pareja

De película. Saltó muros, cruzó varias fincas y hasta llegó a correr un tramo por la autopista. Todo ello al intentar huir de la Policía Nacional tras discutir con su pareja, sobre la que tenía una orden de alejamiento, dentro de un coche en Son Ferriol. El sospechoso, de 32 años, fue arrestado tras casi dos horas de persecución en la que participaron media docena de ‘zetas’.

Al individuo, de nacionalidad española, los agentes le imputan una larga lista de presuntos delitos: quebrantamiento, desobediencia, resistencia, allanamiento de morada y contra la seguridad vial. El suceso se inició a las 13.30 horas del pasado domingo. Varios testigos avisaron al 091 de que había un hombre discutiendo acaloradamente con una mujer en el interior de un BMW que se encontraba estacionado en la barriada de Son Ferriol. Al llegar una patrulla, el sospechoso se dio a la fuga con su coche. Poco después se apeó del vehículo y decidió seguir con la huida campo a través y consiguió perder de vista a los policías. Pero no se saldría con la suya.

En su escapada saltó la mediana de la autopista –a la altura de la rotonda del Pla de Na Tesa– y atravesó varias fincas en las que llegó a poner en alerta a los habitantes de las viviendas de la zona del Camí Vell de Sineu y Son Ferriol, que no sabían qué estaba ocurriendo. A una joven que paseaba por aquella zona le llamó la atención ver a un hombre lleno de magulladuras, sin camiseta y que no paraba de mirar a su alrededor y avisó a uno de los agentes que hacía batidas por la zona. Los policías siguieron las indicaciones de la testigo y hallaron al sospechoso escondido en unos matorrales en el Camí de Can Palou. En ese momento acabó su osadía. Y minutos después en los calabozos de la Jefatura de la Policía Nacional.