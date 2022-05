Condenados dos hombres por apuñalar a otro tras una riña en Manacor

Un juzgado de lo Penal de Palma condenó este jueves a sendas penas de dos años de prisión a dos hombres por apuñalar a otro en una riña en Manacor la víspera de Sant Antoni de 2018. Los procesados, de nacionalidad española, admitieron los hechos y aceptaron la pena tras el acuerdo que alcanzaron sus defensas con la acusación particular y la fiscal minutos antes de iniciarse la vista. Los enjuiciados no entrarán en prisión al quedar la pena suspendida tres años supeditada a dos condiciones: no volver a delinquir en dicho periodo e indemnizar al perjudicado en 5.000 euros antes de un mes –de los que 500 consignó uno de ellos ayer en el juzgado– de manera conjunta y solidaria.

La agresión se produjo sobre las 1.00 horas del 17 de enero. Los procesados, de 36 y 37 años, se encontraban junto a un grupo de personas en la calle Córcega de la capital del Llevant. La víctima, de 27 años y origen marroquí, se interpuso entre uno de los encausados y un amigo para evitar que le agredieran y recibió una serie de puñetazos en la cara. A continuación, uno de los agresores apuñaló en el costado derecho al perjudicado, que sufrió un neumotórax derecho y un hemotórax con traumatismo abierto, así como un trauma de hígado. Las lesiones tardaron 42 días en curar. La víctima tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital de Manacor, donde tuvo que ser operada. Los acusados, además de la pena de prisión, no podrá acercarse a menos de 300 metros ni tampoco comunicarse con el perjudicado durante los tres próximos años. La jueza dictó sentencia ‘in voce’.