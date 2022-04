Los padres del legionario mallorquín se han mostrado dolidos tras conocer que el sargento que le disparó ha sido destinado al regimiento Palma 47. «Nos duele que el hombre que mató a mi hijo trabaje cerca de su tumba», ha explicado Juanjo Jiménez, padre del fallecido. «No quiero que esté cerca de él ni en pintura. Cuando me contaron que había venido a Mallorca, cuando supe que no era un error, tuve un puñado de sentimientos encontrados».

El sargento que disparó a Alejandro Jiménez, de 21 años, se encuentra actualmente de maniobras en Chinchilla (Albacete) y el pasado marzo supo que su nuevo destino sería Mallorca. Los padres del joven fallecido lamentan que la Justicia se haya dilatado tanto. «Llevamos ya tres años esperando a que alguien me explique lo que pasó allí, lo que le costó la vida a mi hijo. No voy a juzgar cómo estando pendiente de juicio ha acabado aquí destinado... en la tierra que vio nacer a mi hijo. Mi punto de vista como padre no sería justo para el Ejército de Tierra, pero no me agrada. Tiene todo el derecho a ocupar cualquier vacante generada en la geografía española, aún disfruta de ese privilegio».

El Tribunal Supremo decidirá el próximo 3 de mayo si el autor de la muerte de Alejandro Jiménez será juzgado por la jurisdicción militar o la ordinaria. «Lo que nunca se juzgará es el engaño a unos padres rotos por el dolor. El juez y la policía judicial descubrieron su mentira. Fue un error que quisiera echar tierra encima, se equivocaron de familia».