Un pirómano ha calcinado a las siete de la mañana de este sábado cinco vehículos y cuatro contenedores de basura en la calle Ramón Picó i Campamar junto a la entrada lateral del antiguo campo de Lluís Sitjar. Los vecinos se han mostrado indignados y piden contundencia policial. Aseguran que «esto ya no puede continuar así» porque se «están quemando coches de gente trabajadora todas las semanas y esto un día se nos va a ir de las manos».

«He escuchado como una explosión sobre las siete de la mañana y cuando me he asomado a la ventana he visto una gran columna de humo en la puerta lateral del Lluís Sitjar. Al principio no sabía qué era, luego nos han dicho que estaban ardiendo contenedores y tres coches», explicó Juan, un vecino de la barriada palmesa de Es Fortí. Cati, otra residente en la zona, se muestra indignada: «Tú ponte en el lugar de esta gente que se encuentra ahora que le han quemado el coche. Posiblemente aún lo estén pagando a plazos. ¿Y ahora qué hacen? Esto es una vergüenza, hace mucho que la policía debería haber encerrado a todos estos pirómanos de Palma. No hay derecho».

La fachada lateral del antiguo campo del RCD Mallorca también resultó afectada y ennegrecida por el humo y las llamas: «Me ha dado mucha pena, porque este campo para los mallorquinistas es histórico y yo de pequeño siempre venía aquí con mi padre, a ver el fútbol», ha contado Miquel, que vive a pocas manzanas de esa calle. Lo cierto es que en las últimas semanas se han recrudecido los ataques de pirómanos en Palma y los ciudadanos empiezan a estar muy cansados y exigen a la Jefatura de Policía y al cuartel de San Fernando resultados: «No puede ser que cada fin de semana le toque a alguien perder su coche.

Los bomberos en la zona afectada. Imagen: Javier Jiménez

La fachada lateral ha resultado afectada.

Esto es una lotería. Aparcas junto a contenedores y sabes que el coche puede amanecer quemado», apuntó otra residente de Es Fortí. Una vez sofocado el incendio, sustituidos los contenedores por EMAYA y realizado la limpieza de la vía pública, la Policía Local y la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación. De momento no hay detenidos, pero los responsables del caso no descartan ninguna hipótesis ni sospechosos.