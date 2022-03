Absuelto un hombre en Palma de quebrantar una orden al pedirle amistad a su ex en Facebook

Tenía una orden judicial que le prohibía comunicarse con su expareja y esta le denunció ante la Guardia Civil por enviarle una solicitud de amistad a través de Facebook en octubre de 2018. Por ello un hombre se sentó en el banquillo en un juzgado de lo Penal de Palma días atrás con una petición de la Fiscalía de nueve meses de cárcel. Ahora el imputado, defendido por el abogado Óscar Navarro, ya sabe que ha sido absuelto.

Durante la vista, el acusado, español de 62 años, negó los hechos que se le imputaban ante el juez. Relató que era consciente que en aquellas fechas tenía una orden vigente que le prohibía aproximarse y comunicarse con su antigua pareja sentimental. Esta, por su parte, aportó durante la vista un pantallazo de la solicitud de amistad recibida en Facebook de un varón con nombre y apellidos. También con foto. Todo apuntaba que era su ex y que, por tanto, había quebrantado la prohibición de comunicarse con ella.

Sentencia

El magistrado considera en la sentencia que no quedó acreditado «la fijación exacta de la fecha en la que tiene la comunicación» y que sólo consta objetivamente «una petición de amistad remitida por un usuario cuyo nombre y apellidos coinciden con los del acusado y que no es descartable que un tercero haya podido remitir dicha petición», apunta el fallo. La Fiscalía y la acusación particular solicitaban para el hombre nueve meses de prisión.