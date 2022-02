Detenido un joven por un atraco en El Perro Lechero de Palma

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 22 años por atracar el restaurante El Perro Lechero de Palma. El delincuente propinó un fuerte empujón por la espalda a un hombre de 79 años, que se encontraba en el interior del establecimiento, y se apropió de 2.000 euros que había en una caja. El asalto se produjo el pasado 5 de febrero a las 9.30 horas. La víctima, que es el padre de los propietarios del bar, se encontraba en el interior realizando una serie de gestiones. El local aún estaba cerrado al público y tenía la persiana metálica exterior de la puerta de acceso bajada hasta la mitad. El atracador, nieto de la pareja del denunciante, accedió a El Perro Lechero, situado en la calle Francesc Sancho, y pidió el dinero de la caja al hombre.

El perjudicado le dijo que no tenía nada de dinero y que no le podía dar nada porque el restaurante no es suyo. El ahora detenido le dio un empujón por la espalda que provocó que el hombre acabara en el suelo y se le cayeran las gafas de ver. El joven aprovechó ese momento para robar 2.000 euros que había guardados en una caja y huyó.

La víctima del robo interpuso denuncia ante la Policía Nacional y el Grupo de Atracos se hizo cargo de la investigación. Los agentes constataron que el joven atracador tiene en vigor una orden de alejamiento contra su abuela. Los policías localizaron el pasado miércoles al sospechoso y lo detuvieron por un presunto delito de robo con violencia. La jueza de Instrucción 4 de Palma, este jueves en funciones de guardia, ordenó su ingreso en prisión.