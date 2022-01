Una de las atletas que denunció a los dos técnicos por acoso explicó que no acudió antes a la Policía Nacional porque estaba «aterrada» y tenía miedo a represalias. Pasaba seis días a la semana en el recinto de deportistas de élite y entrenaba y estudiaba doce horas al día. La joven relató que ingresó en el CTEIB cuando cursaba tercero de la ESO y que desde el principio sufrió vejaciones: «Ganara o no, siempre me insultaban y humillaban».