Absuelto el médico acusado de espiar el historial ginecológico de una auxiliar de Son Llàtzer

El médico acusado de espiar el historial ginecológico de una auxiliar de enfermería del hospital Son Llàtzer ha sido absuelto. La jueza indica en la sentencia que no ha quedado demostrado que el hombre, que mantenía una relación sentimental con la mujer, no tuviera autorización para acceder al expediente. En el juicio, celebrado a mediados de diciembre, otras dos médicas y un auxiliar de enfermería aceptaron dos años de cárcel cada uno por un delito de revelación de secretos. Los tres acusados, que trabajaban en la unidad de Oftalmología, no ingresarán en prisión si no cometen ningún delito en un plazo de tres años y si abonan en los próximos seis meses 5.000 euros de indemnización para la víctima por los daños morales.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Ultima Hora, recoge que los hechos ocurrieron entre el 1 de enero y el 21 de abril de 2015. Los tres acusados accedieron al historial ginecológico de la perjudicada sin su consentimiento. Una de las enjuiciadas era la expareja del oftalmólogo que ha sido exculpado. El médico, defendido por el abogado José Fernández Rodríguez, reconoció en el juicio que mantuvo una relación sentimental con la denunciante desde noviembre de 2014 hasta agosto de 2015 y que entró en 14 ocasiones en su historial clínico con su consentimiento. Lo hizo porque era su pareja y porque, según su versión, ella misma le pidió que actuara como médico suyo. La mujer manifestó que fue pareja del oftalmólogo hasta que se quedó embarazada fruto de dicha relación. La perjudicada negó que le hubiera dado permiso para acceder a su expediente y que nunca actuó como su médico ni fue su oftalmólogo. La jueza señala que se contradijo con lo que explicó en fase de instrucción, donde contó que el acusado le recetó gafas, tratamiento o pruebas y que para eso tenía que acceder al historial. La denunciante también relató entonces que el hombre accedió a su expediente con su consentimiento.