Un joven disfrazado de Rey León y con dos espadas de juguete asalta la sede de Vox

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía se han hecho cargo de la investigación del ataque perpetrado contra la sede de Vox Baleares por parte de un hombre. El acusado irrumpió en las dependencias del partido político con una careta del Rey León y dos espadas de juguete en sus manos. El altercado se produjo el pasado lunes, a las 11.30 horas, en las instalaciones del partido ubicadas en la calle Olmos de Palma. Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso Ultima Hora, el acusado accedió al portal principal y subió las escaleras. Una vez frente a las cristaleras de acceso de la sede, el joven irrumpió al interior moviendo las espadas.

En ese instante, el responsable de seguridad del partido se interpuso en su camino y tras un leve forcejeo lo consiguió expulsar de las dependencias. Unos minutos más tarde, tuvieron que llamar a la Policía Nacional porque encontraron al hombre intentando arrancar la placa de metacrilato del partido haciendo palanca con ayuda de sus espadas de juguete. Además, para no ver las siglas de la formación política mientras trataba de arrancar el letrero, había colocado unos calzoncillos de color azul en la citada placa. Acto seguido, el responsable de seguridad trató de impedirlo y en ese momento volvieron a forcejear. El acusado, patinó cayendo sobre una moto que estaba estacionada correctamente en un aparcamiento habilitado para ello tirándola al suelo y provocando daños en la misma. El dueño de la motocicleta, que estaba próximo al lugar, también ha interpuesto una denuncia contra el sospechoso.

Finalmente, una patrulla de la Policía Nacional que se encontraba en las inmediaciones de la calle Olmos acudió a la llamada de la sala del 091. Tras identificar al asaltante se percataron de que era un hombre, español de 39 años y residente en Inca. Este detalle alertó a los policías dado que no supo ofrecer una versión coherente de su actuación.

«Este hombre ha venido desde Inca para atacar la sede del partido y no parece que sea una broma. No le conocen absolutamente de nada y carece de antecedentes. Estamos preocupados por este tipo de comportamientos violentos tan extraños», apuntan desde el equipo de seguridad. La Policía Nacional ha remitido un informe al juzgado y mantiene una investigación abierta.