Dos médicas del hospital Son Llàtzer que espiaron el historial ginecológico de una auxiliar de enfermería aceptaron este miércoles en el juicio una condena de dos años de cárcel cada una y una multa de 1.800 euros. Otro auxiliar de enfermería, que también accedió al expediente de la víctima, asumió la misma pena. La fiscal apreció la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada. Un oftalmólogo, que fue pareja de la denunciante, negó los hechos ante la titular del juzgado de lo Penal 6 de Palma. La Fiscalía reclama una condena de tres años de cárcel y una multa de 3.000 euros para el hombre por un delito de revelación de secretos y que los cuatro indemnicen a la perjudicada con 5.000 euros por el daño moral.

Las dos médicas y el auxiliar de enfermería, que trabajaban en la unidad de Oftalmología, reconocieron que en 2015 accedieron casi medio centenar de veces a la historia clínica ginecológica de la mujer. Una de las doctoras que se declaró culpable de un delito de revelación de secretos era la ex del oftalmólogo enjuiciado.

El hombre explicó que fue novio de la denunciante entre noviembre de 2014 y agosto de 2015 y que la separación fue traumática. «La relación acabó mal porque volví con mi expareja [también encausada]. Eso le enervó y cambió su actitud hacia mí de una manera terrible». El oftalmólogo reconoció que accedió a su expediente porque tenía su consentimiento. «Yo entré en su historia clínica en 14 ocasiones porque me pidió que actuase como médico suyo, que le mirara los resultados de las analíticas y yo se los enseñaba delante suyo. Ella me pidió que accediera a su historial ginecológico durante el mes que estuvo embarazada». Un compañero de ambos declaró que en aquellas fechas «era habitual que te pidieran acceder al historial clínico». El entonces gerente del hospital señaló que a raíz de la denuncia de la mujer abrió un expediente a los implicados, pero no citó a su entonces pareja, el oftalmólogo acusado. «Inicialmente lo descartamos».