La Audiencia Provincial de Baleares ha desestimado el recurso interpuesto por el presidente de la Federación balear de Taekwondo, Antonio Navas, y ratifica la condena por agredir a un monitor. Los hechos ocurrieron en febrero de 2019 en el polideportivo de Sant Antoni, en Ibiza, donde se celebraba un campeonato de taekwondo, recuerda la sentencia. En ese momento, Navas inició una discusión con un monitor, que iba acompañado de otro integrante del equipo, y le propinó un "leve pero enérgico e innecesario golpe" en el brazo. Ante estos hechos, el presidente balear fue condenado a una multa de seis euros durante 30 días.

El propio Antonio Navas recurrió el dictamen y la Audiencia Provincial estima que no cabe modificación de los hechos probados en sentencia ya que no existe "razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario" que lo haga necesario. Además, la magistrada destaca que la grabación aportada es "prueba de cargo apta y suficiente". La resolución, contra la que no cabe recurso, confirma la sentencia emitida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza en mayo de este mismo año. No es la primera vez que el dirigente se halla inmerso en un procedimiento de este calibre.