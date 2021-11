El acusado de violar a su mujer mientras dormía dice que «fue ella quien se colocó sobre él»

Un hombre de 39 años ha negado este viernes en la Audiencia Provincial de Baleares haber violado a una mujer mientras dormía en Palma, y ha asegurado que fue ella quien se colocó sobre él cuando él estaba dormido. La Fiscalía pide para él ocho años de cárcel por un delito de abuso sexual. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 9 al 10 de mayo de 2021. El hombre ha explicado que invitó a tres personas, dos chicas y un chico, a subir a su piso para tomar unas cervezas, aunque no los conocía. En la vivienda también se encontraba un compañero de piso del acusado. Según su versión, en un momento de la noche él se sentía muy cansado y se fue a dormir, hasta que se despertó al notar algo. El acusado sostiene que entonces vio a la chica encima de él y la empujó. En este sentido, ha dicho que no sabe si llegó a haber penetración, pero que en cualquier caso no fue él quien lo hizo, sugiriendo que si ocurrió sería la propia chica quien se habría introducido su pene en la vagina.

La denunciante y sus amigos cuentan una versión diametralmente opuesta. Según los chicos, debido a que la víctima se había empezado a sentir mal por el alcohol, el acusado había permitido que se quedaran en su domicilio a dormir pagando una cantidad previamente pactada. Siguiendo con el relato de la denunciante, la víctima fue acostada en una de las dos camas de la habitación del procesado y se despertó encontrándose al acusado encima. «Estaba tocándome e intentando meterme mano», ha dicho la chica, que ha dicho estar segura de que el acusado la penetró vaginalmente: «Noté algo». La mujer comenzó a gritar y sus amigos corrieron a la habitación y avisaron a la Policía, que detuvo al acusado. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pide una medida de libertad vigilada y la expulsión del territorio nacional con prohibición de regresar a España por diez años. La acusación también solicita una indemnización de 10.000 euros para la víctima.