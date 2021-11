A juicio un hombre por abusar durante años de la hija menor de edad de su mujer

La Fiscalía pide para un hombre doce años de prisión acusado de abusar sexualmente de 2010 a 2016, de la hija menor de edad de la que era su mujer. El Ministerio Público reclama también que el procesado, de nacionalidad española, indemnice a la perjudicada, que ya es mayor de edad, con 24.000 euros por los daños morales ocasionados.

El juicio por estos hechos, que tuvieron lugar en un municipio de es Raiguer, está previsto que se celebre la semana que viene en una sala de la Audiencia Provincial de Palma.

A solas

Según el relato del Ministerio Fiscal, el inicio del suceso se remonta a 2010. El acusado, de 55 años, aprovechando que se quedaba a solas con la menor, cuando la madre no se encontraba en casa, procedió en multitud de ocasiones a realizarle tocamientos en la zona del pecho y la vagina. La niña, que tenía ocho años por aquel entonces, en varios de estos episodios se encontraba desnuda. Los abusos no terminaron ahí. También señala la Fiscalía en su escrito de acusación que el procesado desde 2011 a agosto de 2016 obligó a la menor a que le realizara felaciones y cuando la perjudicada cumplió diez años, en 2010, empezaron las penetraciones, que tuvieron lugar en el coche del hombre y también en el domicilio familiar. El procesado logró que la menor no contara nada a nadie mediante la compra continuada de regalos.

El varón está acusado de un delito continuado de abusos sexual con acceso carnal por vía vaginal y bucal y por ello el Ministerio Público solicita para él doce años de prisión y diez de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima.