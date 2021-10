Un hombre de 58 años de edad y una mujer de 69 mueren ahogados en aguas de Cala Millor y Artà

Jornada trágica en el mar mallorquín. Una buceadora alemana de 69 años de edad y un bañista checo de 58 fallecieron este martes con pocas horas de diferencia ahogados en Betlem (Artà) y Cala Millor. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las dos investigaciones y está a la espera de los resultados de las autopsias, que se practicarán en las próximas horas.

De acuerdo con los datos facilitados por el servicio sanitario del 061 y por la Guardia Civil, el primero de los ahogamientos se registró a las 13.25 horas, cuando los equipos de emergencia fueron alertados de que una mujer que estaba practicando buceo estaba inconsciente en el agua. La víctima hacía inmersiones en la zona de Betlem, en Artà, y ha sido identificada como Krista K.O., de 69 años. La mujer llegó a la orilla sin sentido y a pesar de todos los intentos de los facultativos solo se pudo confirmar su muerte.

Los investigadores no han aclarado si la buceadora practicaba solo snorkel (en superficie) o si, por el contrario, hacía submarinismo. El cadáver fue trasladado hasta el instituto anatómico forense.

Horas después del accidente de Artà, entorno a las cuatro de la tarde, los socorristas de la playa de Cala Millor sacaron del agua a un bañista de 58 años llamado Osena B., que estaba inconsciente y apenas tenía constantes vitales. Los profesionales le practicaron las técnicas de reanimación, pero finalmente tuvieron que interrumpirlas porque el varón no reaccionaba.

Cuando llegaron los médicos del 061, en efecto, confirmaron el óbito y la empresa funeraria se hizo cargo de los restos mortales, a la espera de los resultados de la autopsia.

Fuentes policiales informaron que los dos extranjeros, en apariencia, no estaban mal de salud, por lo que no está demasiado claro que pudieran haber sufrido un infarto o una indisposición. Ayer, el estado del mar en algunas zonas de Mallorca no era el más idóneo para nadar, pues había oleaje de cierta intensidad.