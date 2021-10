Condenada en Palma por agredir a su hija porque le cambió la contraseña del wifi

Una disputa familiar por el cambio de la contraseña del wifi ha acabado con una mujer de 68 años condenada por agredir a su hija, de 38, a la realización de trabajos comunitarios durante 57 días y a no acercarse a la perjudicada durante seis meses. Además, tendrá que indemnizarla con 140 euros. Por las amenazas proferidas abonará una multa de 90 euros.

La imputada reconoció los hechos el día de la vista, en la que también fue sentenciada otra hija por un delito de daños al provocar destrozos en la vivienda de su hermana.

Marratxí

Los hechos se remontan a las 18.00 horas del 14 de agosto del año pasado. La víctima había acogido en casa a su madre. Tras varios problemas entre ambas, la hija decidió cambiar la contraseña del wifi para que la imputada no pudiera hacer uso del internet de la vivienda. Esto enfureció a la mujer, que la emprendió a golpes con su hija, dándole manotazos en las piernas, al tiempo que le decía «te voy a bajar los dientes como no me conectes internet». Como consecuencia de los golpes, la perjudicada sufrió molestias en sus extremidades inferiores durante tres días.

Parecía que el episodio de violencia familiar había acabado ahí, pero no. Horas más tarde del incidente, con la madre, acudió al domicilio de la víctima su hermana y empezó a causar destrozos en la casa. Por ello tendrá que pagar 995 euros.

La acusación particular, ejercida por el abogado Rafael Oviedo, pedía para la acusada un año de prisión.