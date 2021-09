🔴 Mor una veïna d'#Olesa en un incendi en un bloc de pisos de Sant Bernat

També hi ha hagut 18 persones ferides, quatre d'elles greus. L'Ajuntament ha reallotjat 13 persones de l'immoble que no tenien on passar la nit.

➕ informació al web municipal 🔗 https://t.co/e3uP2wkuxC pic.twitter.com/iV8zCJDFJC