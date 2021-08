Roban en Son Oliva una yegua que acumula más de 143.000 euros en premios

La yegua ‘Breath of blues’, que ha ganado más de 143.000 euros en premios, ha desaparecido de la finca Son Ferragut, en Son Oliva. El animal, valorado en más de 10.000 euros, se encontraba en su cuadra el pasado martes alrededor de las 21.30. Carlos Cruellas, el cuidador del equino, que tiene 10 años y es de origen francés, puso el candado de la cuadra sobre esa hora. El hombre se presentó en las instalaciones este miércoles y ‘Breath of blues’ ya no estaba allí. Habían roto la cadena que cerraba la cuadra.

El hombre encargado del cuidado de la yegua interpuso una denuncia en la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación del supuesto robo.

El perjudicado explicó ante los agentes que la puerta de acceso a las cuadras no estaba forzada. El recinto no tiene cámaras de videovigilancia que pudieran haber grabado lo ocurrido. Nunca antes habían sufrido ningún robo en las instalaciones.

Trayectoria

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han abierto una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido. El animal desaparecido en la finca Son Ferragut ha participado en un total de 123 carreras, según la ficha técnica de la Federación Española de Carreras al Trote, y ha ganado ocho.

La yegua, desde que compite, ha ganado 143.246 euros en premios en carreras organizadas entre España y, sobre todo Francia. En lo que va de año había conseguido 1.636 euros.

‘Breath of blues’, de la cuadra Monmes, es hija deGanymede y Otica Starlett. Debutó en el trote el 4 de julio de 2013 en el hipódromo de Caen, en Normandía (Francia). La última vez que corrió fue el pasado 13 de agosto en el hipódromo de Son Pardo, en Palma.

La yegua, según fuentes conocedoras del caso, lleva un chip en el cuello y sin documentación supuestamente no podría parir. Tampoco podría competir. «Es muy raro lo que ha pasado, el que la ha robado sabía a lo que iba», dice Carlos Cruellas. «La idea era que a final de año terminara de competir para ser madre».

En las cuadras había otros tres caballos que están considerados mejor que el que ha desaparecido. El robo de esta yegua alazana se difundió por redes sociales con su correspondiente ficha técnica e imágenes para tratar de localizarla.

Imagen de una carrera de la yegua desaparecida (derecha). Foto:R.S.

Un caballo robado en Ibiza fue localizado en Mallorca en 2020

Un caballo llamado ‘Sammy’ desapareció el 17 de enero de 2020 de la finca es Cubells, en Eivissa. Sus propitarios denunciaron su desaparición. La Guardia Civil abrió una investigación y encontró al animal en unas cuadras de Llucmajor. El equino tenía la crin teñida de amarillo para dificultar su identificación.