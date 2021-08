Detenido un interno de un centro de menores al intentar clavar un cuchillo a un compañero

Nuevo episodio de violencia extrema en un conocido centro de menores de Palma. El pasado sábado, agentes del Cuerpo Nacional de Policía fueron requeridos de urgencia por parte de los educadores alertando de un intento de homicidio en sus dependencias. El caso está judicializado.

Rápidamente, varias patrullas acudieron al lugar y procedieron a la detención de un interno, senegalés de 16 años, acusado de un presunto delito de tentativa de homicidio. Según el relato de uno de los trabajadores, todo comenzó cuando víctima y agresor (dos menores del centro) se encontraban en la zona de la cocina. En un momento dado, ambos adolescentes se enzarzaron en una discusión verbal que, poco a poco, fue subiendo de tono hasta que el senegalés abandonó el lugar. Unos instantes más tarde, regresó de nuevo a la cocina portando un cuchillo de grandes dimensiones. Sin mediar palabra, el chico se dirigió directamente a por su compañero con la intención de acabar con su vida y clavarle el cuchillo en el abdomen.

El traductor del centro, al percatarse de la situación, se avalanzó a por el agresor consiguiendo arrebatarle el arma y pedir auxilio a los educadores. Entre todos consiguieron controlar la situación y retener al violento interno hasta la llegada de la Policía Nacional. A consecuencia del forcejeo, uno de los trabajadores resultó herido de carácter leve. Concretamente, cuando fue alcanzado con el mango del cuchillo en la zona del tórax.

El chico en cuestión, no dudó en amenazar al traductor del centor: «Prepárate. Voy a enviar a mis dos primos y te van a meter dos cuchillazos y una paliza. No sabes quienes son mi familia. Esto no queda aquí. No te vas a reír de mí».

Uno de los docentes del centro tutelado tuvo que ser asistido en un centro de salud. Alguno de los trabajadores e internos se sienten intimidados y amenazados por la violencia extrema que ejerce el sospechoso. El centro donde se produjo la agresión es conocido por sus múltiples incidentes y actuaciones policiales en sus dependencias.

Se dispara el número de altercados con menores fugados como protagonistas

La Policía Local de Palma y la Policía Nacional han detectado un aumento de altercados con menores fugados de centros como protagonistas. «Es una auténtica vergüenza. Los detenemos, los llevamos de regreso a los centros y a los diez minutos ya se han fugado de nuevo», comenta un agente. Desde hace meses, los cuerpos policiales no dudan en señalar a jueces y fiscales de menores por sus últimas y controvertidas decisiones. «Las mujeres agredidas por el menor, rumano de 14 años, tuvieron que ser intervenidas quirúrgicamente. Hay que recordar que dejaron a cuatro personas inconscientes y que nadie hace nada», concluyen.