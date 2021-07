La Guardia Civil acusa al entrenador de Felanitx de abusar de niños desde hace casi dos años

La Policía Judicial de la Guardia Civil acusa al entrenador de baloncesto de Felanitx detenido de llevar casi dos años abusando de niños a los que entrenaba. Este jueves, el técnico quedó en libertad con cargos y medidas cautelares.

Tal y como adelantó este jueves en exclusiva Ultima Hora, el joven –de 26 años y mallorquín– fue detenido después de que un trabajador de su club detectara una conducta «inapropiada» y la pusiera en conocimiento de la Benemérita. En un principio pensaron que se trataba de un caso aislado, pero cuando los agentes empezaron a investigar confirmaron que con otros cuatro menores, de entre 14 y 15 años, habían ocurrido episodios similares.

El entrenador no utilizaba la fuerza ni la violencia para aprovecharse de los menores, sino que supuestamente les coaccionaba con que no volverían a jugar a baloncesto en el equipo si no accedían a según qué prácticas. Los presuntos abusos se cometieron en casas de las víctimas, coches y viviendas de amigos, según consta en el sumario entregado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Manacor.

El acusado pasó la noche del miércoles en los calabozos y este jueves por la mañana fue trasladado al juzgado de Manacor, donde le esperaba la jueza Rosa Isern, que le tomó declaración. El joven, que no había declarado ante la Guardia Civil, parece ser que negó que hubiera abusado sexualmente de los niños. Tras escuchar su relato, y al no tener antecedentes policiales, se acordó su puesta en libertad con medidas cautelares. No podrá acercarse a los menores, ha tenido que entregar el pasaporte y tiene que presentarse una vez por semana en las dependencias judiciales.

El acusado ha sido expulsado del club de Felanitx donde enseñaba baloncesto

Además de las medidas cautelares que el juzgado de guardia de Manacor ha adoptado contra el presunto abusador sexual, el club de Felanitx donde ejercía como entrenador de baloncesto ha anunciado su despido inmediato. Fuentes del caso han informado que el club ha colaborado en todo momento con los investigadores y que ha tenido un papel clave para que se descubran los hechos. El entrenador es muy conocido en Felanitx y su detención fue muy comentada ayer en la localidad, cuando los vecinos la leyeron en las páginas de este periódico. Las diligencias policiales no han finalizado y los agentes están a la espera de que puedan surgir nuevas víctimas. De momento, son cinco los menores que han denunciado al entrenador por abusos.