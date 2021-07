Agentes del cuartel de la Guardia Civil de Pontedeume (A Coruña) investigan la agresión a un joven de esta localidad que sufre autismo, después de que los hechos fueran expuestos en las redes sociales el pasado fin de semana. Según ha explicado el alcalde de la localidad, los presuntos agresores han sido identificados por la Benemérita, no viven en el municipio y son también menores de edad.

La Benemérita no ha facilitado más datos por estar en curso las pesquisas, pero sí ha confirmado que no se ha interpuesto ninguna denuncia sobre los hechos por parte del afectado o su entorno. No obstante, la Guardia Civil ha iniciado una investigación de oficio con el objetivo de aclarar los hechos.

Las imágenes, compartidas en las redes sociales, han causado un importante revuelo y no dejan lugar a la duda.

Por su parte, el Ayuntamiento de Pontedeume valora con sus servicios jurídicos la posibilidad de presentarse como acusación particular en la agresión.

Su alcalde, Bernardo Fernández, ha confirmado a Europa Press que en estos momentos se está a la espera de conocer las conclusiones de esta consulta a los abogados sobre unos hechos que «suponen actitudes que no tienen cabida en una sociedad civilizada».

Fernández señala que Pontedeume es «una villa tranquila». «Y precisamente por eso somos especialmente sensibles con este tipo de comportamientos violentos», deja claro.

«Son unos hechos deleznables», añade, «que dicen mucho, y muy malo, de quien los ejecuta y también de quien los jalea».

Además, precisa que los agresores fueron los responsables de subir a las redes el vídeo y que la persona que lo publicó «no es la que lo graba, sino una vecina que decidió compartirlo precisamente para denunciar estos actos contra un vecino que tiene problemas de salud mental y que es muy querido por todo Pontedeume».