Solicitan trece años de cárcel para el toxicómano acusado de embestir a dos policías en Son Banya.

Hassan A., el toxicómano acusado de embestir a dos policías de forma intencionada en el poblado de Son Banya, se enfrenta a una petición de trece años de cárcel. En su escrito, la acusación particular de los agentes de la Policía Nacional, ejercida por el letrado Eduardo Luna, solicita esta pena de prisión por un delito de atentado contra agente de la autoridad, dos delitos de lesiones, uno de daños y uno contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2020, sobre las 1.40 horas en Palma. Un indicativo policial prestaba servicio de prevención, uniformados y en vehículo con distintivos policiales, por la zona del poblado de Son Banya. Los agentes observaron a un vehículo circulando por la vía pública saliendo del poblado. Los agentes procedieron a darle el alto a fin de comprobar si portaba sustancias estupefacientes e interesarse por el motivo por el que no estaba cumpliendo el toque de queda establecido.

Motivo

Tras identificar al sospechoso, se le interrogó por el motivo por el cual se encontraba en la vía pública, no teniendo esta ninguna justificación, admitiendo que su residencia estaba ubicada en el pueblo de Soller.

Tras registrar el vehículo, encontraron en el interior del mismo una bolsa conteniendo en su interior una sustancia blanca pulverulenta, al parecer cocaína, elaborándose acta administrativa.

Cuando los agentes ya abandonaban el poblado, y circulaban por la carretera que da acceso al mismo, Hassan A. prendió la marcha con su vehículo a gran velocidad con las luces apagadas, en dirección hacia el vehículo policial, embistiéndolo e impactando en la parte delantera del mismo por el lado del conductor. La colisión provocó lesiones a los funcionarios policiales.

El sospechoso arrojó una tasa de alcohol de 0,70 mg/l. Al ser interrogado por los motivos de su comportamiento, afirmó: «Al quitarme la raya me han quitado la vida porque no tengo más dinero y por eso lo he hecho».