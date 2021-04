Investigan más de un centenar de denuncias de extorsión sexual por Internet en Palma

La Policía Nacional ha recibido en los últimos días más de un centenar de denuncias de extorsión sexual por Internet en la capital balear. Al margen de las mismas, los responsables de la investigación sospechan que el número de víctimas reales podría superar el millar.

El denominador común entre todos los afectados es el mismo. Los hombres accedían a las páginas Pasión.com, Loquo.com o Follatemallorca.com, todas ellas de alto contenido sexual. Una vez dentro, contactaban con algunas de las chicas de los anuncios de contactos. Tras establecer algún tipo de mensaje banal con ellas, vía WhatsApp, las mujeres interrumpían la conversación. Transcurridas 24 o 48 horas, los ‘chulos’ o ‘proxonetas’ se ponían en contacto con los supuestos clientes y comenzaba la extorsión.

Esta organización criminal solicita a sus víctimas cantidades que oscilan entre los 200 y 5.000 euros, llegando a obtener importantes ingresos económicos con sus actividades ilícitas. Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso Ultima Hora, han sido numerosos los afectados que han pagado, a través de la compañía Western Union y cuyo rastro se pierde en el extranjero. También se sospecha que la trama cuenta con apoyo logístico en España, especialmente, en la zona de Catalunya. Mediante estas intimidaciones y amenazas, las víctimas pagaban el dinero que se les exigía creyendo que, con ello, pondrían fin a la situacion. Sin embargo, posteriormente volvían a recibir amenazas con el objetivo de que siguieran pagando más dinero, repitiéndose este proceso hasta que, finalmente, interponían una denuncia e ignoraban las llamadas y mensajes de los extorsionadores.

La Policía Nacional pide a las víctimas que no acepten el chantaje y denuncien

El Grupo de Atracos del Cuerpo Nacional de Policía está al frente de la investigación. Hasta la fecha, más de un centenar de personas, la mayoría vecinos de Palma, se han convertido en el objetivo de los delincuentes. Desde la policía se pide a los ciudadanos que no acepten el chantaje, hagan caso omiso a las amenazas y denuncien los hechos ante el Cuerpo Nacional de Policía. Los investigadores son conscientes de que el número de víctimas supera el millar, pero son muchos los que no quieren denunciar por miedo a posibles represalias o, mucho más sencillo, para que no se enteren sus mujeres, hijos o familiares. La policía sostiene que dichas amenazas no son reales y que los integrantes de la trama criminal están en el extranjero.