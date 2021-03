Un conocido taxista de Andratx muere tras un accidente de tráfico

Julio Caballero, un conocido y querido taxista de Andratx, ha fallecido en el hospital a consecuencia de las gravísimas heridas que sufrió hace unos días en un accidente de tráfico en Camp de Mar. Sus compañeros de Radio Taxi Andratx le han rendido homenaje y en las redes sociales se han sucedido los mensajes de condolencia.

El hombre, de 52 años, perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un árbol. La Guardia Civil, la Policía Local, los bomberos y las ambulancias se desplazaron hasta ese punto kilométrico, pero no pudieron hacer nada por él. En el momento del accidente Julio no estaba trabajando y el coche era el suyo particular.

El chófer pasó una semana en el hospital, en estado muy grave y el viernes su estado empeoró y se produjo el trágico fallecimiento. Desde Radio Taxi Andratx han escrito: «Nos gustaría dar nuestro más sentido pésame a la familian de nuestro compañero Julio Caballero. Se te va a echar mucho de menos, por tu honradez, por tu simpatía y los buenos ratos pasados. Allá donde estés descansa en paz, amigo».