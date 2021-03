La madre de un joven que falleció en 2013 tras un accidente de moto en el Camí Vell de Muro, en Consell, regresó el sábado pasado al lugar del siniestro junto a su hermana y una amiga. Catrin Garau envió dos globos a su hijo.

«Voy a luchar por reabrir el caso de Mark; nunca se hizo justicia por la vida de mi hijo. Es muy triste porque ya han pasado ocho años, pero para mí es como si hubiera ocurrido ayer», explica Garau.

El joven murió el 18 de agosto de 2013, cuando el conductor de una furgoneta Citroën Berlingo se saltó un stop y embistió al chico, que circulaba en su motocicleta. Mark Smith Garau salió despedido a consecuencia del impacto y falleció en el acto. Tenía 16 años.

Condena

El autor del atropello, de 59 años, fue condenado a un año de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia grave. El conductor de la furgoneta no ingresó en prisión. La pena que aceptó en el juicio también incluía la retirada del carné durante tres meses.

«El año pasado no pude ir al lugar del accidente por la pandemia y este 2021 he decidido enviarle dos corazones por su 23 y 24 cumpleaños. No me voy a cansar de ir donde mataron a mi hijo injustamente. Jamás se hizo justicia por su vida», añade la madre de Mark.