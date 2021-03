Alertan de botellones masivos en sa Cova Rotja de Andratx

Decenas de jóvenes se concentran a diario en sa Cova Rotja del Port d’Andratx para realizar botellones masivos y juntarse con sus amigos.

Al tocar las 17 horas, una gran cantidad de chicos se reúnen en allí y comienza la fiesta. Los participantes, tal y como puede apreciarse en las fotografías, no hacen uso de las mascarillas, no mantienen la distancia de seguridad y se concentran en grupos de entre 15 y 30 personas. Especialmente los jueves, viernes y sábados son los días de mayor afluencia de público. Sa Cova Rotja es una cala de arena con alguna pasarela para embarcaciones situada en el Port d’Andratx. Se trata de una zona de difícil acceso que dispone de grandes terrazas privadas. En esta temporada los dueños de los chalets no residen allí y por ese motivo los jóvenes acuden en masa para participar de los botellones y escuchar música.

La Policía Local del municipio está ejerciendo una fuerte presión para erradicar estas conductas.