«Se acercó a mí, me tiró al suelo y me empezó a golpear con un martillo»

Brian Jair H., venezolano de 24 años, escuchaba impasible el relato de la víctima a través de una videoconferencia desde la cárcel de Valdemoro, en Madrid. El joven, vestido con una sudadera granate del Paris Saint-Germain, sostenía el mentón con los dos puños tatuados. Por la pantalla de televisión no se apreciaba su corpulencia: 1,98 metros y casi 100 kilos de peso.

La anciana recordó este martes en el juicio la agresión salvaje que sufrió el 21 de junio de 2018 en su domicilio de Manacor. «Mi marido y yo estábamos sentados en una butaca cuando me dijo que parecía que había alguien en la cochera. Me asomé y vi a un hombre dentro. Era muy alto y un poco moreno». A la perjudicada le llamó la atención su peinado. «Vi que llevaba como unas cosas raras encima de la cabeza», dijo. La mujer no tuvo tiempo de ver nada más. «Me tiró al suelo y me empezó a golpear con un martillo».

Andador

El agresor, a continuación, se dirigió a su marido, que falleció en el año 2019, pero no le llegó a golpear. La víctima camina con ayuda de un andador desde que recibió numerosos martillazos en las piernas y en el rostro. «Yo no tenía problemas de movilidad antes de la agresión». La perjudicada confirmó que el joven no les robó nada.

Uno de los policías que acudió a la vivienda del matrimonio explicó que se encontró a la mujer sentada en una banqueta con una herida en la cabeza que sangraba. «Nos dijo que el autor de la agresión fue un joven muy alto y de tez oscura». Agentes de la Policía Científica realizaron una inspección ocular en la casa y encontraron huellas del acusado en la chimenea.

Brian Jair H. llegó a España a los 12 años y militó en las filas del Bàsquet Manacor. El joven aseguró que nunca estuvo en la vivienda de la anciana y que cuando ocurrieron los hechos se encontraba en su casa con su pareja y su hija de dos años. «Yo no golpeé a esta señora, no haría una cosa tan atroz. No le voy a decir que soy un santo, pero soy incapaz de hacer lo que se me está acusando».

La Fiscalía pide siete años de cárcel por delitos de robo con violencia, atentado y lesiones y que indemnice a la víctima con 30.000 euros. La abogada de Brian Jair H. reclama la absolución.

El único momento en el que se apreció la envegadura del exjugador del Bàsquet Manacor fue cuando finalizó el juicio. Deseó un buen día a la jueza y a la fiscal y se levantó de la silla de la cárcel de Valdemoro.