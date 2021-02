Detenido en Ibiza un conductor que superó cuatro veces la tasa de alcohol permitida

La Policía Local de Sant Antoni ha detenido este fin de semana a un conductor por un posible delito contra la seguridad vial al circular bajo los efectos del alcohol.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el hombre arrojó un resultado en el test de alcoholemia de 0,99 mg/l en aire espirado, cuatro veces la tasa de alcohol permitida.

25 ACTAS POR INCUMPLIMIENTOS

Por otro lado, la Policía de este municipio ibicenco ha levantado un total de 25 actas por incumplimientos de las normas sanitarias. Del total de denuncias interpuestas, la mayoría han sido por no hacer uso de la mascarilla obligatoria, ni respetar la distancia de seguridad, así como por fumar en la vía pública sin mascarilla, en algunos casos de forma reincidente.

Los agentes también han denunciado a una persona por estar reunida con otras personas no convivientes sin llevar la mascarilla, a dos personas por no respetar el horario de toque de queda y a otras dos por compartir vehículo con una persona no conviviente ni hacer uso de la mascarilla.

Por otra parte, la Policía Local también ha levantado un acta a un establecimiento por permitir el consumo de bebidas alcohólicas en la barra exterior.