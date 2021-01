Condenado un joven a dos años de cárcel por abusos sexuales a su prima menor de edad en Mallorca

Un joven ha aceptado una condena de dos años de cárcel por abusos sexuales a su prima menor de edad en un domicilio de Mallorca. El acusado se ha declarado culpable de un delito continuado de abusos en el juicio celebrado esta mañana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma. El tribunal ha tenido en cuenta las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño, ya que ha indemnizado a la víctima con 8.000 euros.

El procesado no podrá comunicarse ni acercarse a menos de 300 metros de la perjudicada durante los próximos cinco años. La defensa ha pedido la suspensión de la pena de prisión y la fiscal no se ha opuesto con la condición de que no cometa ningún delito durante un plazo de cinco años. El acusado no podrá trabajar con menores de edad durante cinco años.

Los hechos tuvieron lugar entre septiembre de 2018 y marzo de 2019. La víctima, de 14 años, acudía por aquellas fechas al domicilio del acusado para recibir clases de repaso. El hombre aprovechaba esa situación para manosear a la menor por encima y por debajho de la ropa y le instaba a que se sentara encima de él.

El procesado le chupaba los pechos y en una ocasión la desnudó por completo, colocándose encima de ella, sin llegar a penetrarla. El 24 de abril de 2019, un juzgado de Palma dictó un auto por el que se prohibió al hombre aproximarse a una distancia inferior a 500 metros de la menor y a comunicarse con ella.