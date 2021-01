Detenido un menor en Manacor por maltratar a su madre y a su hermana

Un adolescente de 15 años, de nacionalidad marroquí, ha sido detenido por la Policía Nacional de Manacor acusado de maltratar a su madre y a su hermana, a las que tenía completamente aterrorizadas por sus ataques de furia.

El viernes, a las dos de la tarde, la familia llamó al centro de emergencias del 112 para pedir ayuda, ya que el menor estaba increpando violentamente a su madre, que sospechaba que escondía tres cuchillos en el armario. Rápidamente una patrulla de la comisaría de Manacor acudió al domicilio familiar y sed entrevistó con la madre y su hija, que contaron que todo había empezado por una discusión familiar y que el chico, fuera de sí, había destrozado los muebles de la casa.

Al parecer, no es la primera vez que el acusado pierde los nervios y maltrata a sus familiares. Hace unos días se repitió un episodio similar, pero cuando llegaron los agentes la madre no quiso interponer denuncia por temor a represalias. En cuanto se marcharon los agentes, el chico volvió a destrozar el mobiliario.

El viernes, tras escuchar el relato, los funcionarios procedieron a la detención del muchacho y registraron su cuarto, aunque no encontraron las armas referidas. El acusado, además, circula con una moto a pesar de que no carnet y cuando su progenitora le suplica que no lo haga porque puede tener un accidente, le replica: «Me da igual. Yo soy menor, las multas las pagarás tú». Los vecinos, a pesar de que no había denuncias previas, confirmaron que las reacciones violentas del menor son continuas y que tiene atemorizada a su familia.