Un jefe de Protección Civil evita 'in extremis' que una mujer salte de un puente en Inca

Heroica actuación de Sebastià Socies, el jefe de Protección Civil de Lloseta, que la mañana de este sábado ha evitado que una mujer se lanzara a la autopista desde el puente que hay junto al hospital de Inca.

«Estaba circulando con mi coche por allí, sobre las once de la mañana, cuando he visto que una mujer se acercaba a la barandilla de la autopista y me ha parecido muy sospechoso. Acto seguido he visto que se iba a lanzar y he salido del coche todo lo rápido que he podido y he corrido hacia ella», ha contado a este diario Sebastià.

A continuación, el voluntario se ha arrojado sobre ella y la ha cogido por la chaqueta justo en el momento en el que la mujer se iba a arrojar al vacío, desde muchos metros de altura. «La señora ha reaccionado lanzándome patadas y arañándome, pero he pedido ayuda y al final ha llegado la Policía Local de Inca, que se ha hecho cargo de ella», ha añadido.