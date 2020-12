La inseguridad en Barcelona afecta más a mujeres, mayores y vecinos de toda la vida

Las mujeres, la población mayor y la más arraigada en los barrios de Barcelona tienen más riesgo de sentir inseguridad. Así lo revela un informe elaborado por el servicio de Seguretat i Prevenció del Ajuntament de Barcelona, que ha descrito estas situaciones.

Según el trabajo la inseguridad en Barcelona se articula en torno a cuatro ejes: los delitos en el ámbito residencial y la conflictividad vecinal; la victimización en el barrio de residencia, más que la concentración delictiva en este barrio; la ausencia de espacios públicos adecuados y la presencia de signos de desorden físico, y la percepción de signos de desorden social.

Independientemente de estos factores, la sensación de inseguridad se ceba con los tres colectivos descritos anteriormente.

Los análisis empíricos sobre las causas y las consecuencias de la percepción de inseguridad en Barcelona han sido una cuestión central en la investigación social y un eje clave en las políticas de prevención en el ámbito barcelonés. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha extendido una percepción que apunta a que la criminalidad está desbocada en la capital catalana, y focalizada en casuísticas concretas como los robos con fuerza; una percepción que muchas veces no se ajusta a la realidad.

El objetivo de esta investigación, realizada por el Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona a demanda de la Direcció de Serveis de Prevenció del Ajuntament de Barcelona, es precisamente determinar cuáles son los elementos que conducen a la diferente vivencia de la seguridad en los mismos barrios de la ciudad.

Se trata, pues, de identificar los factores individuales (sexo, edad, experiencias de victimización y de conflicto, percepción de problemas en los barrios, etc.) y los factores territoriales (estructura urbana y funcional de los barrios, localización de incidencias, delitos, etc.) que motivan que algunos barrios de la ciudad no estén ofreciendo un nivel de seguridad suficiente según el criterio de la población residente.

A través de la integración de datos cuantitativos de diferentes fuentes de información, se ha realizado una estimación de la percepción de inseguridad en los 73 barrios de la ciudad, un análisis territorial de los factores asociados a esta inseguridad y un análisis de regresión multinivel para determinar la contribución de los factores individuales y contextuales en la percepción de inseguridad.