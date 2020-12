La policía sorprende de noche a dos intrusos que se colaron en los juzgados de sa Gerreria

Dos intrusos se colaron de noche en los juzgados de sa Gerreria durante este último puente y la Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar el incidente. Según los primeros indicios, los dos varones -que fueron sorprendidos allí mismo- son indigentes que querían dormir en el edificio judicial. De momento, no se ha detectado que robaran nada de los despachos y salas.

Fue gracias a la alarma que se detectó que había movimiento de noche en aquellas instalaciones, que lógicamente estaban cerradas porque era festivo y en horario nocturno. Una patrulla de la Policía Nacional y vigilantes de seguridad acudieron rápidamente y encontraron una puerta corredera abierta, por la que supuestamente se habían colado.

Identificados

Desde el primer momento, en cuanto fueron localizados los dos individuos, no se hallaron indicios de que quisieran robar en las instalaciones. Según relataron ellos mimos, eran ‘sin techo’ que pernoctan en la antigua cárcel de Palma, ahora abandonada, pero esa noche se les hizo tarde y como hacía frío y mal tiempo decidieron entrar a dormir en los juzgados de sa Gerreria. Los policías procedieron a identificarlos y los cachearon para confirmar que no habían sustraído efectos del interior.

Después, repasaron algunas oficinas y comprobaron que no hubiera puertas interiores forzadas. Los indigentes contaron que habían encontrado abierta una puerta corredera y se habían deslizado dentro por este acceso. Por las noches, en el edificio no hay vigilantes de seguridad, pero sí alarmas. Los dos hombres quedaron en libertad esa misma noche y no se han interpuesto de momento cargos contra ellos.