A prisión por desfigurar la cara a un hombre con un vaso roto en el Paseo Marítimo

Desfigurado. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 38 años que atacó a otro en el Paseo Marítimo de Palma y le destrozó la cara con un vaso roto. Los investigadores creen que se trata de una venganza por una antigua disputa familiar de hace diez años y a la víctima le han tenido que poner cuarenta puntos de sutura debido a las tremendas heridas que sufrió.

Según ha podido saber Ultima Hora, los hechos se produjeron hace unos días, cuando una familia salió a cenar a una pizzería del Paseo Marítimo de Palma. Eran, aproximadamente, las diez de la noche y el matrimonio y la hija se subieron al coche, para volver a su casa.

Brutal agresión

En ese momento, cuando el conductor estaba dentro del automóvil, apareció enfurecido un conocido suyo, con el que tiene lejanos lazos familiares, y que supuestamente está obsesionado con él debido a una disputa entre los clanes de hace una década. Gritando «Te mato, te mato» se abalanzó sobre él con un vaso de cristal en la mano, que le estrelló contra la cabeza. El vidrio se rompió y el agresor siguió atacándole, provocándole heridas muy profundas en la mejilla.

El herido quedó en estado de shock, completamente ensangrentado, y el delincuente se dio a la fuga, al parecer en un vehículo. Los servicios sanitarios acudieron rápidamente hasta esa dirección y atajaron la hemorragia del varón, mientras llegaba la policía y abría una investigación sobre lo ocurrido. El hombre atacado fue evacuado en ambulancia hasta el hospital de Son Espases, donde los médicos le intervinieron quirúrgicamente de urgencia y le aplicaron cuarenta puntos de sutura en la cara. La Policía Nacional, mientras tanto, se hizo cargo de la investigación y el Grupo de Homicidios consiguió identificar al sospechoso. Sin embargo, parece ser que estos días no estaba en su casa y no pudo ser detenido hasta el viernes. Ayer, pasó a disposición judicial en Palma. El abogado Tomeu Salas representa a la acusación particular y el letrado David Salvá defiende al arrestado. El juez ordenó su ingreso en prisión, acusado de intento de homicidio.