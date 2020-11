Piden ayuda para localizar a un hombre desaparecido en Palmanova

La familia de un hombre desaparecido en Palmanova pide ayuda en las redes sociales para dar con su paradero. Jaime fue visto por última vez este jueves por la mañana al salir de su casa en Palmanova en dirección al centro de Palma.

El hombre viste una camisa de cuadros y unos vaqueros. Mide 1,72 aproximadamente, es delgado y tiene pelo y bigote canosos. Su coche es gris.

«Tenía que recoger a su hija para acompañarla al centro médico pero no ha aparecido», indican en Facebook. «Su teléfono da señal pero no contesta. Es realmente extraño porque no tiene problemas cognitivos y tampoco actuaría así. Tampoco ha regresado a casa para comer como hace habitualmente, por lo que tenemos claro que le ha sucedido algo», explican en la red social.

Cualquier información puede ser facilitada al 091 o 112.